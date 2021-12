Britney Spears : pour son anniversaire, la chanteuse très déterminée

Britney Spears aura 40 ans le 2 décembre et prévoit une escapade au Mexique qu’elle «partagera avec ses fans» à travers des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux alors qu’elle continue de vivre sa vie après la fin de sa tutelle.

Britney Spears, 39 ans, se prépare à fêter le grand 4-0 et ce sera sûrement épique ! La chanteuse, dont l’anniversaire est le 2 décembre, prévoit de passer du temps au Mexique pour organiser des festivités alors qu’elle accueille sa nouvelle ère et elle a hâte, selon plusieurs sources.

«Britney va avoir le meilleur anniversaire de sa vie et elle parle de ce jour depuis des mois car elle savait qu’elle serait peut-être une femme libre aujourd’hui», a déclaré une source à HollywoodLife.

«La dernière décennie a été un enfer pour elle et elle a traversé tellement de choses. [Son petit ami] Sam [ Asghari ] est une aubaine pour Britney et tous ceux qui l’aiment l’aiment, y compris ses fils. Britney mérite ces vacances plus que quiconque et elle va les partager avec ses fans à coup sûr. Elle n’a pas été autorisée à quitter les États-Unis depuis le début de la tutelle et a hâte de vivre quelque chose de totalement différent à l’âge de 40 ans.»

Une autre source a partagé que depuis la fin de la tutelle de Britney le mois dernier, elle «aimait» toute cette nouvelle liberté et les expériences qu’elle anticipait depuis 13 ans.

«Britney adore le fait que c’est la première fois depuis aussi longtemps qu’elle se souvienne qu’elle donne le ton», a expliqué l’initié.

«Elle a toujours eu un emploi du temps à respecter ou des règles à respecter et elle adore le fait que le prochain chapitre soit un livre ouvert. Elle est ravie que tout et n’importe quoi soit possible.

«Si vous aviez demandé à Britney il y a un an où elle pensait que sa vie serait maintenant à 40 ans, elle n’aurait jamais imaginé dans un million d’années jusqu’où elle serait allée», a poursuivi l’initié.

«Britney se sent au sommet du monde en ce moment et elle a hâte de tourner la page d’un nouvel avenir passionnant pour elle-même. Britney est encore en train de s’adapter à sa nouvelle vie et il y a tellement de choses qu’elle veut vivre. Elle n’a pas l’impression d’avoir vraiment pu vivre l’âge adulte parce qu’on ne lui a jamais confié ces responsabilités.

Britney a déjà partagé des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux d’elle s’amusant avec Sam, comme l’une d’entre elles dans ce qui semble être un avion ci-dessus, et elle a inclus des légendes assez ouvertes et honnêtes sur ses sentiments.

Les messages semblent définitivement être une indication de ce qu’elle ressent et prouvent qu’elle est prête à faire ce qu’elle veut maintenant et dans les jours à venir. «Elle compte les minutes et attend avec impatience le prochain chapitre», a confirmé la deuxième source.