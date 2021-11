Britney Spears : la chanteuse attaque sa mère dans une virulente publication

Britney Spears est colère. La chanteuse a porté de nouvelles accusations contre sa mère Lynne Spears. D’humeur belliqueuse l’interprète de Toxic a ensuite proposé à sa mère d'”aller se faire fou*** ” avant de finalement supprimer sa publication…

Ce mardi 2 novembre, Britney Spears, qui a récemment remporté une victoire juridique majeure en faisant suspendre son père Jamie de son rôle de conservateur de sa tutelle, a publié sur Instagram un long texte sur le fait de pouvoir enfin sourire après une longue et douloureuse période.

En légende, Britney indique : «Au moment où je souris je me rends compte que je ne l’ai pas fait depuis très longtemps !!! Ma mère est tellement inquiète et elle dit : ‘ tu agis bizarrement… ‘ et moi je réponds ” Je m’appelle Britney Spears… ravie de vous rencontrer enfin !!!” Avant d’aller plus loin, pardonnez-moi d’avance… Cela fait 13 ans et je suis un peu rouillée !!!!»

«Avant, Britney Spears c’était une entreprise familiale, ce n’est plus le cas !!!! a-t-elle lancé avant de tacler à nouveau les siens Je suis née aujourd’hui et je peux enfin sourire. Alors merci d’être sortis de ma vie et de finalement m’autoriser à vivre la mienne !!! Pssss est ce que je sais à quel point j’ai l’air méchante de balancer tout ça ??? Oui à 1 million de pour cent.»

Et la mère de Sean Preston et Jayden James ne s’est pas arrêtée en si bon chemin. Après avoir beaucoup critiqué sa petite sœur Jamie Lynn ces dernières semaines, l’interprète de Oops I did it again s’en est pris à sa mère l’accusant d’avoir été à la genèse de la tutelle.

«Psss mon père a peut-être pris la main sur la tutelle il y a 13 ans, mais ce que les gens ne savent pas c’est que c’est ma mère qui lui en a donné l’idée !!! Jamais je ne pourrai récupérer ces années perdues… elle a en toute discrétion détruit ma vie. Et oui pour cela je la blâme elle tout comme Lou Taylor…» [ancienne business manager de Britney très critiquée aujourd’hui, ndlr].

L’icône de la pop a ensuite critiqué sa mère qui a semblé découvrir lors de la récente bataille juridique autour de la tutelle, ce que sa fille avait dû traverser. «Prends donc ton» Je n’avais aucune idée de ce qui se passait «avec toi et va bien te faire fou*** !!!! a explosé la fiancée de Sam Asghari. Tu sais exactement ce que tu as fait… Mon père n’est pas assez intelligent pour avoir l’idée d’une tutelle a-t-elle indiqué. Mais ce soir je vais sourire comme jamais sachant qu’une toute nouvelle vie m’attend».

La publication n’a pas manqué de faire réagir dans le camp des fans de la chanteuse qui ont pourtant peu de temps après eu la surprise de voir le texte rageur supprimé. De quoi faire réagir son ancien manager Sam Lufti qui a tweeté sa surprise : «Wow supprimé. Elle a été censurée. Wow». La nouvelle vie de Britney ressemblerait-elle finalement à l’ancienne ?