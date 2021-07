Britney Spears : la chanteuse américaine de nouveau autorisée à conduire !

Megan Fox a décidé d’arrêter de boire après une interview aux Golden Globes 2009, durant laquelle elle a tenu des propos… plutôt incohérents.

«J’étais assise avec Blake Lively et les Jonas Brothers. Et ils mettent toujours de grandes bouteilles de Moët aux Golden Globes. J’en ai bu plusieurs verres. Maintenant, je ne bois plus, et c’est à cause de ça, j’ai dit plein de trucs que je n’aurais pas dû dire, j’étais belliqueuse. Ça m’a apporté des problèmes», a-t-elle dévoilé à Who What Wear.

L’actrice avait notamment affirmé être le «doppelgänger [sosie] d’Alan Alda», et être un homme.