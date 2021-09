Britney Spears : c’est pourquoi la chanteuse a disparu des réseaux sociaux

Depuis quelques temps déjà, Booba est au coeur du buzz. La raison ? Son clash avec Sadek ne cesse de prendre de l’ampleur. Sur Twitter, B2o dézingue son rival. En ce début de semaine, il a tout de même pris la parole sur le réseau social pour annoncer sa venue dans TPMP.

Booba ne manque jamais une occasion de clasher ses rivaux sur les réseaux sociaux. Et le moins que l’on puisse dire c’est que tout le monde en prend pour son grade. C’est notamment le cas de Kaaris, Gims et plus récemment Sadek.

Depuis que ce dernier a violemment critiqué les influenceurs, Booba n’a pas hésité à le clasher. Il faut dire qu’il est toujours très au courant de l’actualité. Les deux ont même voulu se lancer dans un combat octogone. Mais ce n’est pas tout.

Sadek a aussi annoncé il y a peu qu’il voulait faire une diss-track contre son ennemi. Sur son compte Twitter, il a finalement confié qu’il se rétractait. «Non ça va a l’encontre de mes principes«.

Sadek a alors poursuivi : »Je préfère continuer à faire mes petits stream avec ma vraie musique (…) c’est la dernière fois que j’en parle«. Et le moins que l’on puisse dire c’est que B2o n’a pas du tout apprécié son changement d’avis.

En effet, Booba a confié sur les réseaux sociaux : «Bah alors Mamadou ? AH non non non on veut le son ! C’est le maturiteeeyy c’est le regretteeeyy ! On assume plus Bourguibah ? Prends ton xanibar et portes tes coucougnettes».

Avant d’ajouter aussi : «Allez ressaisis-toi. Tu décides pas quand s’arrête !». Une chose est sûre, il aurait vraiment apprécié de se lancer dans un clash en musique. Les deux auraient pu montrer leur talent de rappeur par la même occasion.

Il semblerait donc que le clash entre Sadek et Booba ait pris fin. Ce mardi 14 septembre, ce dernier a partagé un nouveau message sur son compte Twitter. Cette fois ci, c’est pour annoncer une bonne nouvelle à ses abonnés.

Booba a confié à ses fans qu’il allait revenir dans Touche pas à mon poste (TPMP). Pour le plus grand plaisir de ses fans, il a même dévoilé le jour de diffusion. En effet, il sera présent dans l’émission de C8 le lundi 20 septembre prochain.

Booba a confié à ses fans qu’il allait revenir dans Touche pas à mon poste (TPMP). Pour le plus grand plaisir de ses fans, il a même dévoilé le jour de diffusion. En effet, il sera présent dans l’émission de C8 le lundi 20 septembre prochain.

Il faudra donc attendre une petite semaine avant de retrouver le rappeur aux côtés de Cyril Hanouna. Certains se demandent bien de quoi il va pouvoir parler. Il se pourrait qu’il fasse la promo d’un tout nouveau projet.

D’autres se demandent s’il ne vient pas dans Touche pas à mon poste (TPMP) pour parler de ses nombreux clashs. Il y a quelques mois, Booba avait annoncé qu’il travaillait sur une toute nouvelle série en tant que producteur et acteur.

Il se pourrait bien qu’il vienne parler de cette nouvelle série et donne plus de détails la concernant. Les fans savent déjà que l’artiste prévoit déjà de faire quatre saisons.

Il faudra aussi faire preuve de patience avant d’en savoir plus au sujet de sa venue dans Touche pas à mon poste (TPMP).