Brésil : le vibrant hommage de Dani Alves à Neymar

Dani Alves (38 ans) a confié tout le bien qu’il pensait de son ancien partenaire Neymar (29 ans). Il le considère comme un génie et regrette que son talent ne soit pas davantage reconnu.

«C’est un génie comme il y en a très, très peu. Il n’est pas du tout apprécié à sa juste valeur. Dans notre pays, on a l’impression que c’est un crime de réussir. Il paie le fait d’être brésilien.

S’il venait d’un autre pays, avec toutes les choses qu’il réalise et les records qu’il bat, il se situerait beaucoup plus haut dans l’estime des Brésiliens.

Grâce à Neymar, les enfants tombent amoureux du football. Quand j’étais enfant, c’est grâce à la magie des joueurs brésiliens que je me suis pris de passion pour le football, grâce à leur capacité à faire des choses différentes, à incarner l’essence même du football.

Le football commence à devenir ennuyeux : très tactique, très physique. Le football devrait être un art, quelque chose de beau. Quand on regarder Ney jouer, c’est ça qui se dégage. Il n’y a pas un joueur plus magique que lui. J’adore le football et j’adore regarder Neymar jouer», a déclaré l’ancien latéral parisien lors d’un entretien donné à la FIFA.

Daniel Alves et Neymar ont évolué ensemble sous la tunique de la sélection brésilienne, ainsi qu’au PSG et au FC Barcelone. Pour rappel, le second a récemment prolongé son contrat avec le club parisien. Il est désormais lié jusqu’en juin 2025.

