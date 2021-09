Bouteflika : plus de critiques que de louanges dans la diaspora algérienne à Marseille

Après avoir passé vingt ans à la tête du pays, Abdelaziz Bouteflika avait démissionné de la présidence le 2 avril 2019 sous la pression de la rue et de l’armée. Il est décédé vendredi 17 septembre à l’âge de 84 ans.

Beaucoup de critiques, peu de louanges : l’action à la tête de l’Algérie du président Abdelaziz Bouteflika, décédé vendredi à 84 ans, était sévèrement jugée samedi par des membres de la diaspora dans un quartier populaire de Marseille.

«Il n’a rien apporté au pays», tranche Ali Bendine, 66 ans, tourneur à la retraite né en France dans une famille originaire d’Oran (ouest de l’Algérie). «Demain, quand on va l’enterrer, il y aura ses proches mais le peuple restera chez lui. Il n’a fait que du mal au peuple algérien», insiste-t-il.

Au marché de Noailles, au cœur de Marseille, fréquenté par de nombreux immigrés algériens, la mort de l’ex-président était commentée avec réserve, lassitude ou indifférence par des personnes exigeant presque toutes l’anonymat.

Attablés à un café, trois hommes de trois générations tentaient de mettre en balance les réussites et les échecs de l’ancien homme fort de leur pays d’origine. «Il était charismatique mais on ne peut pas dire qu’il a fait du bien au pays», avance Amar, commerçant de 52 ans.

«Il a contribué à stabiliser l’Algérie avec l’argent du pétrole mais cet argent a été mal distribué», ajoute-t-il. À ses côtés, Ahmed, 65 ans, qui dit travailler «dans les vêtements», hésite comme son voisin octogénaire, à prendre la parole. «Ça y est, le FLN (Front de libération nationale), l’oppression, c’est fini, tu peux parler maintenant», lui lance son cadet.

«Il aurait dû se retirer en 2014»

Alors, les langues se délient. Et l’on dénonce pêle-mêle «des marchés publics truqués, le favoritisme familial» ou l’argent du pétrole détourné. «C’était un tiers pour le peuple, deux tiers pour son clan», lance le plus jeune pour qui l’ancien président «aura aussi effectué un mandat de trop». «Il aurait dû se retirer en 2014. S’entourer de gens compétents et préparer la transition», dit-il.

Après des manifestations massives contre sa volonté de briguer un nouveau mandat, Abdelaziz Bouteflika avait finalement quitté le pouvoir en avril 2019.

Également très sévère, Amin, 46 ans, en France depuis cinq ans, dénonce «une même clique» au pouvoir depuis l’indépendance qui «s’est mis l’argent dans sa poche au détriment du peuple». «À la fin de sa vie, il n’était plus qu’une marionnette. C’était son frère qui gouvernait avec son clan», dit-il.

«Pour moi, il n’a rien fait. Et c’est à cause de voleurs comme lui que je suis venu en France», explique Tej, 48 ans, propriétaire d’un petit commerce de fruits et légumes, immigré en 1998.

Ce fils de combattants du FLN, le mouvement de libération de l’Algérie, regrette de n’avoir pu rester au pays: «Je travaillais bien mais on m’a tout pris» explique-t-il, dénonçant des policiers qui le rançonnaient.

«Le pouvoir trop longtemps, ça use»

Plus rares, des voix ont cependant salué l’action de l’ancien président qui, pour Ahmed, «mérite des grandes funérailles nationales et même un deuil national». «Par rapport aux massacres (de la décennie noire des années 1990), il a combattu les intégristes, ces terroristes, instauré la paix et l’amnistie. C’est quelque chose de bien», salue Hamid.

L’ancien chef d’État est considéré comme l’artisan de la réconciliation nationale qui a permis de rétablir la paix en Algérie, plongée dans la guerre civile depuis 1992 contre une guérilla islamiste qui a fait quelque 200.000 morts en dix ans selon le bilan officiel.

Un homme qui refuse de se présenter, dit vouloir se souvenir surtout du combattant de l’indépendance algérienne. «Pour moi, c’était avant tout un soldat», dit-il.

«On a perdu une perle, je l’aimais bien», confie Sarah Yasmine, 48 ans, qui loue son action pour la jeunesse. Naïma, 56 ans, née en France d’une famille originaire de Tlemcen (nord-ouest de l’Algérie) dit apprécier l’évolution des infrastructures dans le pays mais regrette «le conservatisme des mœurs, la corruption et la vie chère».

«Vers la fin, c’était un peu mouvementé, peut-être est-il un peu trop resté au pouvoir. Et le pouvoir, quand on reste assez longtemps, ça use», dit Rabah.