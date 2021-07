Bordeaux : un invité du mariage incite une fille de 13 ans à boire de l’alcool puis la viole

L’accident s’est produit dans la nuit de dimanche à lundi à Jonquières, dans le Vaucluse.

Vers 23H00, une voiture occupait par 2 jeunes hommes et un enfant circulait sur sur la RD 977 lorsque, pour une raison inconnue, elle a quitté la chaussée et a terminé sa course dans les vignes.

L’enfant de 7 ans est mort sur le coup. Quant au conducteur et au passager du véhicule, âgés de 23 et 26 ans, ils ont été légèrement blessés.

Ils ont eux été transportés par la route vers le centre hospitalier d’Orange. Quatorze pompiers et six véhicules ont été déployés sur place pour l’intervention, rapporte francebleu.fr