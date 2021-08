Boosie Badazz demande poliment à la vice-présidente Kamala Harris de libérer C-Murder

S’il y a une chose à savoir sur Boosie Badazz, c’est qu’il va tout faire pour libérer son ami C-Murder, qui purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité au pénitencier d’État de Louisiane pour meurtre au deuxième degré.

La récente tentative de Boosie de se battre pour la liberté de son ami est apparue sur son compte Instagram, et il demande à la vice-présidente Kamala Harris d’intervenir.

Samedi 7 août, Boosie Badazz s’est rendu sur son compte Instagram pour demander au vice-président Harris d’examiner l’affaire en cours de C-Murder et de le libérer.

Selon Boosie, les gens ne devraient pas purger près de 20 ans de prison, surtout lorsqu’ils sont prétendument innocents de tout crime.

«Kamala Harris, je te demande d’aider mon ami C-Murder, frère», a déclaré Boosie dans la vidéo. «En tant que président, vice-président, j’ai l’impression que vous et Biden pouvez faire quelque chose à ce sujet. Cet homme est innocent. Il est complètement innocent et il a été condamné à cause de son nom de rap et du succès des disques No Limit.

Il a poursuivi: «Alors, cela va à Kamala Harris. J’ai besoin que vous examiniez cet homme et que vous voyiez cette injustice et que vous y retourniez. Cet homme a des enfants. C’est presque 20 ans de sa vie qui lui ont été enlevés. Je contacte donc la vice-présidente Kamala Harris pour examiner la situation de C-Murder, mon frère. C’est triste, mon frère.

Le plaidoyer de Boosie intervient quelques jours après que C-Murder et son équipe de relations publiques ont publié une déclaration contenant des nouvelles controversées concernant des documents scellés qui détiennent les clés de sa liberté.

Selon le communiqué de presse, 31 documents dissimulés montrant une dissimulation illégale d’ADN n’ont pas été présentés lors du procès de C-Murder.

Le communiqué de presse indique également que C-Murder est en grève de la faim pour protester contre les conditions insalubres auxquelles lui et d’autres détenus sont confrontés depuis le début de la pandémie de COVID-19 .

«Depuis le début de COVID-19, ils ont continué à placer les détenus qui ont été testés positifs pour le virus dans les dortoirs avec des détenus qui étaient négatifs pour COVID-19», a-t-il déclaré. «Cela a non seulement propagé le virus, mais a causé des temps de quarantaine anormalement longs.»

Il a ajouté: «Pendant leur quarantaine, les détenus sont constamment enfermés et ne sont pas autorisés à quitter le dortoir pour prendre de l’air frais. Les tests qu’ils fournissent ne sont pas à la hauteur et ils donnent de nombreux résultats erronés. De nombreux détenus souffrent de maladies qui n’ont pas été correctement traitées et, par conséquent, sont décédés après avoir contracté le virus. Je crois que le monde devrait savoir ce qui se passe ici et que leurs proches méritent de connaître la vérité.

C-Murder est incarcéré depuis 2002 et condamné à la réclusion à perpétuité en 2009 pour son rôle dans la mort par balle de Steve Thomas, 16 ans, près de la Nouvelle-Orléans.