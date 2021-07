Booba : les cambrioleurs du rappeur français lourdement condamnés en justice !

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe. Il y a quelques heures, le média Les Jours a annoncé que l’ex chroniqueur de TPMP, Bertrand Chameroy a été évincé d’Europe 1, où il était animateur radio à cause de Vincent Bolloré.

En effet, il y a quinze jours de cela, l’ancien chroniqueur de TPMP avait évoqué avec beaucoup de subtilité, l’arrivée de Vincent Bolloré au sein de Lagardère.

«Et si rien n’était plus comme avant ?», avait demandé le chroniqueur, d’un ton décomplexé. «La playlist aussi commençait à évoluer. Ça ressemblait à ce qui était arrivé dans la boîte d’en face.», avait enchaîné l’ancien trublion de C8.

Ce dernier faisait ainsi le lien entre le rapprochement avec CNews, une chaîne détenue par Vincent Bolloré lui-même. Cette pique n’a donc pas été du goût du patron de chaîne.

Les Jours ont donc rapporté qu’une décision importante a été prise aujourd’hui au sein d’Europe 1. L’ancien chroniqueur de TPMP, Bertrand Chameroy, a donc dû quitter l’antenne, de façon définitive.

Malgré cette éviction, ce dernier conserve donc tout de même sa place au sein de la joyeuse bande de C à vous. Ce dernier est chroniqueur régulier pour l’émission de France 5.

Depuis l’annonce de l’arrivée de Vincent Bolloré dans le groupe, les choses se sont donc quelque peu envenimées. Il y a quelques mois, Pascale Clark et Anne Roumanoff avaient quitté l’antenne.

C’est aussi le cas de Matthieu Belliard qui a quitté son siège. Il a ainsi laissé sa place à Dimitri Pavlenko. Un ancien journaliste de Sud Radio et CNews.

Et ce n’est pas tout. Outre Bertrand Chameroy, qui a longtemps officié sur TPMP, on a appris que le médecin Jimmy Mohamed. L’humoriste Christine Berrou. Et la journaliste Hélène Mannarino ont quitté la chaîne de radio historique.

Sur Twitter, des centaines d’internautes ont donc exprimé leur soutien à Bertrand Chameroy suite à cette éviction qu’ils trouvent donc injustes. Et ils sont nombreux à lui avoir écrit.

«Bertrand Chameroy viré ce matin d’Europe 1. Alors qu’il avait signé pour une deuxième saison. À cause d’une chronique critique. Contre la prise de contrôle de la station de Bolloré le 18 juin. À partager sans modération…», «Ce qu’il se passe à Europe 1 relève purement et simplement de la purge. Qu’on laisse Vincent Bolloré exercer une telle influence dans les médias à 1 an de la présidentielle est profondément inquiétant», ont écrit des internautes encore sous le choc.

Pour le moment, l’ancien chroniqueur de TPMP ne s’est donc pas exprimé sur son départ. Il a dû se faire dans l’urgence. Ce dernier prendra donc sûrement la parole sur Twitter dans les prochains jours, rapporte Mcetv

