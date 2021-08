Booba : le rappeur se moque de lâ€™arrivÃ©e de Lionel Messi au PSG et tacle La Fouine !

Booba suit l’actualité de près. Il n’hésite d’ailleurs jamais à donner son avis sur ce qu’il se passe dans le monde entier. Et s’il peut clasher La Fouine ou Gims dans la foulée, c’est encore mieux.

Booba, comme tout le monde, vient d’apprendre que Messi a signé avec le PSG. Il n’a donc pas attendu avant de se prononcer sur cet événement qui bouscule actuellement le monde footballistique.

Tout d’abord, le rappeur a publié une photo du sportif, dès son arrivée à l’aéroport, via son compte Instagram. On remarque que ce dernier porte un tee-shirt avec pour inscription «Ici c’est Paris». De quoi bien montrer son appartenance à son nouveau club.

Booba commente alors : «On attend Jésus et on a eu Lionel. On va voir s’il s’y connaît en fin du monde». La star ne semble donc pas très emballée par l’arrivée du joueur à Paris.

Il a ensuite publié une conversation privée avec son petit protégé, Dala. On découvre alors qu’ils se moquent ouvertement de la nouvelle recrue du PSG. Ils se demandent à quoi il va servir. Ils parient même que le joueur va marcher sur le terrain.

Mais comme si cela ne suffisait pas, Booba a également repartager un post de La Fouine. Dans ce post en question, on découvre que son ennemi soutient le trio Messi, Mbappé, Neymar.

Puis il écrit : «Ça y est, c’est cuit». Selon Booba, La Fouine viendrait de lancer un mauvais sort au PSG. À cause de lui, le club risque de perdre un paquet de matchs. L’avenir nous dira si l’interprète de Azerty a vu juste, ou non.

Comme indiqué plus haut, Booba ne loupe jamais une occasion de s’en prendre à un rival. Avant La Fouine, le Duc de Boulogne avait déjà titillé Gims.

Il y a peu, l’interprète de Tu vas me manquer avait effectivement annoncé du lourd pour son prochain projet. Ce dernier en avait également profité pour publier un extrait de sa voix, sur une instrumentale.

Mais c’était sans compter sur l’ouïe fine de Booba. Selon le rappeur, son rival aurait recopié le flow d’une musique très célèbre. Il s’agirait de Dreams and Nightmares du chanteur Meek Mill.

«Allo fréro t’as vraiment cru…», a-t-il ensuite écrit, dans le but d’interpeller Gims. Mais ce n’est pas tout. Comme vous le savez, Booba adore faire des montages.

Il a donc posté une photo de son ennemi, sans lunettes. Jusque-là, tout va bien. On sait que le rappeur aime mettre ce détail en avant. Puis il a écrit «Guilty» sur son front. Cela signifie «coupable» en anglais.

Booba accuse donc Gims, très clairement. Espérons tout de même que la situation ne dégénère pas une fois de plus, que ce soit avec l’un comme avec l’autre. Affaire à suivre donc !