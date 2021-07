Booba : le rappeur franÃ§ais pose accompagnÃ© de toute sa team au grand complet

Nabilla et Thomas Vergara se sont enfin dit «oui» ! Quelques jours après son mariage, la jolie brune dévoile son incroyable robe de mariée signée Jean-Paul Gaultier.

Aujourd’hui, la jolie brune dévoile sa magnifique tenue pour ce jour spécial. La robe de mariée de la femme de Thomas fait l’unanimité auprès des fans.

Fidèle à elle-même, Nabilla n’a donc pas lésiné sur la beauté de sa robe de mariée. Elle a ainsi fait appel à son ami Jean-Paul Gaultier pour mettre au point une pièce somptueuse.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la tenue de la star a fait sensation auprès des invités. Aujourd’hui, elle dévoile alors le fameux vêtement sur les réseaux sociaux.

Un style qui fait l’unanimité. Le couturier a donc choisi de confectionner une robe à la hauteur de la personnalité de la maman de Milann.

Cette dernière galbe parfaitement les formes de la jeune femme. Une longue traîne sublimée par des plumes s’ajoute à un bustier drapé.

Une magnifique tenue qui allait à ravir à la femme de Thomas. Sur la photo mise en ligne sur Instagram, un bouquet rose et blanc trône alors sur le canapé. Une coupe de champagne à la main, Nabilla semble concentrée.

«20 minutes before …» Voilà ce qu’écrivait la fille de Marie-Luce sous la publication. Un post qui aura généré plus de 280 000 likes et des milliers de commentaires tous plus positifs les uns des autres.

Parmi eux : «Magnifique» ; «Tu ressembles à un ange» ; ‘Tellement belle» ou encore «Cette robe c’est un nuage incroyable». Autant de messages qui prouvent que les fans valident à 100 % sa robe de mariée !