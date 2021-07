Booba : le rappeur français annonce une bonne nouvelle à ses fans

Booba est un véritable homme d’affaires. Non content de survoler le rap game, il est aussi à la tête d’une marque de fringues ultra stylée. Découvrez vite la nouvelle collection de la griffe de B20.

Il est absolument partout ! En effet, depuis quelques mois, impossible de passer à côté des activités de Booba. Le retraité le plus actif du rap hexagonal est sur tous les fronts !

Dire qu’il y a à peine deux semaines, le Duc dévoilait sur la plateforme Youtube son titre «GTA» en duo avec JSX. Un titre qui a connu un décollage phénoménal. On vous en parle…

Mis en ligne le 9 juillet dernier, «GTA» culmine déjà aujourd’hui à plus de plus de 1 600 000 vues. De quoi rassurer le principal intéressé sur son succès. Le papa de Luna et Omar est clairement une des plus grosses pointures du rap en France.

Mais l’ascension du Duc ne s’arrête pas là. Car celui-ci possède aussi d’autres cordes à son arc. Le chanteur est ainsi le patron du label 92i et 92i Africa. Avec ce dernier projet, Booba a pour projet donner de la visibilité au rap en Afrique.

L’artiste a d’ailleurs déjà signé quelques belles recrues. Comme Dopeboy DMG et Didi B. Ce dernier n’a d’ailleurs pas caché sa joie d’intégrer le prestigieux label.

«J’ai la grande joie de rejoindre le 92i. Quel honneur, quel challenge… La musique urbaine africaine à la conquête du monde !», a commenté un des membres de Didi B sur Instagram.

Et les activités du Duc de Boulogne ne s’arrêtent bien sûr pas là. Car l’interprète de «Dragon» est aussi à la tête de La Piraterie. Une boutique de vêtements en ligne qui connait une belle progression sur le net.

L’homme d’affaires n’hésite d’ailleurs pas à faire régulièrement la promotion de sa marque. Booba utiliseà ce propos depuis quelques mois le compte Instagram de La Piraterie pour communiquer avec ses fans.

Car le compte personnel de B20 a été momentanément suspendu. Ce n’est pas la première fois que ce genre de désagrément lui arrive. Booba a en effet été banni pour la deuxième fois du réseau à l’oiseau bleu pour mauvaise conduite.

Voilà pourquoi son compte n’est pour le moment plus accessible. «Nous avons supprimé le compte de Booba et lui avons interdit d’utiliser Instagram pour avoir enfreint ces règles».

«Toute personne qui utilise Instagram doit s’engager à respecter nos règles de la communauté«, avait fait savoir dans un communiqué Instagram.

Du coup, c’est sur le compte de La Piraterie que Booba fait actuellement la promotion de sa nouvelle collection de fringues. Dans sa story, le chanteur a ainsi teasé l’arrivée des quelques nouveautés déjà mises en ligne.

Pantalons, shorts, t-shirts ou encore hoodies sont donc en vente. De quoi régaler les fans qui vont pouvoir s’habiller de la tête aux pieds grâce à la boutique en ligne de B2O.

Et bonne nouvelle : pendant encore quelques heures, il y a aussi des soldes sur le site en ligne de La Piraterie. Voilà de quoi se faire plaisir grâce à la griffe ultra style du rappeur.