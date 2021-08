Booba : le rappeur bat un nouveau record sur sa chaine YouTube

Réputé notamment comme roi du clash en France, Booba est aussi l’un des rappeurs français les plus influents et ayant du succès malgré son âge. B2O totalise 2 milliards de vues sur sa chaine youtube.

Ayant appris ce succès bien que bannit sur Instagram, le Duc de Boulogne a recouru au compte de son label, la piraterie pour relayer cette annonce.

«Merci à vous et infiniment à mon équipe sans qui rien n’est possible. Le combat continue et on s’arrête manger et on reprend les armes et on y va!», se félicite-il.

Grâce à ces chiffres, Kopp rejoint Ninho, qui lui aussi a totalisé plus de 2 milliards de vues sur sa chaine à seulement 24 ans.