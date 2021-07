Booba : le Duc de Boulogne s’en prendre aux rappeurs Kaaris et Gims

Le thème de Messi ne laisse personne indifférent, et la réalité est qu’il déplace des millions et des millions derrière lui et tout ce qu’il fait. Combien la star argentine perd-elle chaque jour sans contrat avec le club ?

Depuis un peu plus d’une semaine, Lionel Messi est un joueur libre et espère trouver un accord avec le FC Barcelone pour renouveler son contrat. Les prochains jours seront déterminants pour l’avenir du joueur car il se concentrera entièrement sur la négociation et devra prendre une décision.

Au cours des dernières heures, le média français L’Équipe ‘a calculé et appliqué une réduction de salaire aux chiffres que le journal ‘El Mundo’ indiquait que Leo Messi percevait à Barcelone. Et le résultat est que Lionel perd 100 000 euros par jour.

Selon El Mundo, Messi empoche 138,9 millions de dollars bruts par saison au FC Barcelone, mais la réalité est que depuis le 1er juillet dernier, l’Argentin n’a plus de club, ce qui entraîne ces pertes. Logiquement, ce chiffre n’influence ni n’affecte l’économie du footballeur.

Pour l’instant, Joan Laporta met tout en œuvre pour décompresser la masse salariale, tenter d’encadrer les chiffres et pouvoir conclure le nouveau contrat de Lionel Messi.

«Je voudrais dire que c’est déjà fait, mais ce n’est pas le cas. Les pourparlers vont bon train, mais ce n’est pas clos. L’idée est de les clore au plus vite. C’est pratique pour lui et aussi pour nous car si nous résolvons cette affaire, d’autres seront résolus plus rapidement. Nous sommes confiants car il veut rester», a confirmé Laporta il y a quelques jours.