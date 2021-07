Booba : la fortune du rappeur français révélée ?

Depuis quelques jours, le retour définitif de Debordo Leekunfa en musique avait été annoncé. L’artiste chanteur annonçait par une publication la sortie imminente d’un album. Invité à des émissions télé, Opah la nation a enfin révélé les raisons de son absence.

C’est le grand retour pour Debordo Leekunfa. L’artiste coupé décalé est résolu à raviver la flamme chez ses fans longtemps restés sans actualités musicales venant de lui. D’ailleurs il s’y met avec tout son sérieux.

Pour attester de son retour dans le «mouvement», le chanteur effectue une tournée médiatique à Abidjan. Invité donc sur un plateau télé en début de semaine, Debordo a déballé les raisons de son mutisme depuis plusieurs mois. «J’étais dans un déni par rapport à la perte de mon pote intime DJ Arafat. Il fallait que je me mette un peu en retrait afin de penser à moi-même», a expliqué l’artiste.

«C’est vrai que l’artiste doit faire plaisir à ses fans mais nous avons aussi une vie. J’avais donc besoin de reculer pour scruter d’autres horizons et réfléchir à la nouvelle orientation que je voulais donner à ma carrière. Arafat et moi avions démarré la musique ensemble. Nous avons partagé beaucoup de choses.

Son décès, son absence est forcément coup dur pour moi. Quand je regarde parmi ceux qui sont là actuellement dans le coupé décalé, il n’y a personne qui peut me contre-attaquer afin de me booster dans ma carrière, de me donner de la ténacité comme savait le faire Arafat.» a poursuivi Debordo Leekunfa.

«Opa la Nation» profitait de la lucarne pour rappeler aussi à ses fans, la sortie très prochaine de son tout premier album. Mon premier album appelé «Apogée» arrive.

«Il y a une grosse attente, ça me met la pression, mais comme je m’y connais, je vais faire ça propre» rassure le faiseur de coupé-décalé avant d’ajouter «soyez sans crainte, le coupé décalé a pris un coup mais nous restons optimistes. Le coupé-décalé n’est pas tombé, on a juste été remués», affirme Debordo.

