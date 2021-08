Booba embête de nouveau le rappeur Black M sur ses ventes d’album !

Après Damso, Gims et Rohff, le rappeur Booba s’est trouvé un nouvel ennemi. Il s’agit de Black M bien sûr ! Comme vous le savez sans doute, Black M a fait son grand retour dans la musique en juin dernier, avec un nouvel EP intitulé «Alpha Pt.1».

Malheureusement, ce projet n’a pas été reçu comme il l’espérait. En effet, lors de sa première semaine d’exploitation, «Alpha Pt.1» n’a fait que 500 ventes.

Booba, qui adore s’intéresser aux chiffres de ses rivaux, n’a pas pu s’empêcher de l’afficher. Ainsi, il y a quelques mois, Le Duc de Boulogne a publié une capture d’écran d’un article mettant en avant les 500 ventes de Black M. Puis il a commenté : «Black M La Sonacotra te pend au nez».

Alors qu’on ne s’attendait pas à une réponse de sa part, le nouveau rival de Booba a tout de même répondu par un émoji sceptique. Mais Booba ne s’est pas arrêté là. Ce dernier a tout de même souhaité engager la conversation.

«Dur dur la sorcellerie. Comment tu as fait pour faire 500 ventes ? Votre marabout est mauvais. Il fallait respecter le Duc. Les incantations, ça ne paye pas», a-t-il ainsi écrit, en réaction aux 500 ventes de Black M.

L’interprète de Sur ma route a ensuite tenu à se défendre. Il a affirmé pratiquer aucune sorcellerie et ne faire appel à aucun marabout.

Il y a peu, Black M s’est essayé à l’acting. En plus de sortir ce projet musical, il a également mis en ligne une minisérie, intitulée AL’FAMILY. Oui, oui, vous avez très bien entendu. Le rappeur français se met donc en scène, sur YouTube.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses fans semblent apprécier la démarche. Il n’y a qu’à jeter un coup d’œil rapide aux commentaires.

«Trop beaux ces moments en famille. C’était court, on en veut plus !», «J’adore !», «Belle famille», «Comment je kiffe votre famille. Humble, gentille et amusante. », « Super série !», peut-on ainsi lire sur la plateforme.

Mais s’il y en a bien un qui ne semble pas apprécier la série, c’est Booba. Une fois que Le Duc de Boulogne a quelqu’un dans le viseur, il ne le lâche plus. C’est bien connu !

Il a donc décidé de s’en prendre à nouveau à Black M concernant son EP raté, ainsi que sa web série. Tout d’abord, Booba a publié quelques extraits de AL’FAMILY, sur ses propres réseaux sociaux. Puis il a écrit la phrase suivante : «535 ventes : les retombées».

Mais ce n’est pas tout. Booba a avoué qu’il allait continuer à regarder. Ainsi, il écrit également : «Aaahh, j’suis filtré, je vais tous les ter-ma, c’est foutu». Vous l’aurez donc compris, l’interprète de Mona Lisa a bel et bien remis une couche à Black M.

Pensez-vous que ce dernier répondra à nouveau ou alors qu’il se contentera de la pub que lui a fait son nouveau rival ? Affaire à suivre.