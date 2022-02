Booba apporte son soutient à Benjamin Epps sur Instagram !

Booba vient de mettre un nouveau talent en lumière, sur le compte Instagram @OKLM. Il s’agit du jeune rappeur, Benjamin Epps.

Booba aime prendre de jeunes talents sous son aile. Il y a peu, c’est Benjamin Epps qui a eu le privilège d’être affiché sur le compte Instagram du Duc de Boulogne. On vous montre tout de A à Z !

Qui est Benjamin EPPS ?

Cela fait un certain temps, maintenant, que Benjamin Epps a un pied dans le rap. Mais, il y a quelques jours, ce dernier a décidé de frapper fort en dévoilant le titre clipé : vous n’êtes pas contents ? C’est pareil !.

Et autant dire que cela a séduit les fans de rap. «Ça a le mérite d’être différent dans le rap français. Merci pour cette fraîcheur old school !», a ainsi écrit un premier internaute, en dessous de sa dernière vidéo YouTube.

«Hyperpuissant. Il a vraiment un gros niveau, un flow, une technique, un contenu. C’est trop bon pour mes oreilles de old timer et ça fait trop plaisir qu’il soit indépendant à tous les niveaux. Sa voix ressemble à celle de Harlem de Harcèlement Textuel. Ne change rien mon gars, tu es au top, toi et ton équipe. Continuez de nous créer de la bonne musique. Peace. Partagez ce MC car il mérite un maximum de visibilité», a surenchéri un deuxième.

«J’ai toujours cru que malgré ce que le monde actuel veut nous faire croire, il y aura toujours certains pour nous remettre à l’endroit, donc dans le vrai ; et c’est ce que epps nous démontre par son rap vrai. Big up à toi, bro. Et seuls les vrais résistent !!!», peut-on également lire.

Des commentaires comme ceux-là, il y en a par dizaine. Pour autant, ce qui risque de faire plaisir à Benjamin Epps (et de lui être utile), c’est d’être soutenu par d’autres artistes. Parmi eux, nous pouvons notamment citer Booba.

Si vous souhaitez savoir ce que Booba a dit à son sujet, alors nous vous invitons à poursuivre votre lecture.

Booba soutient le jeune rappeur

Si Benjamin Epps s’est fait remarquer par Booba, c’est en partie pour la punchline suivante : «Les rappeurs sont déclassés par SCH, Jul et Naps».

En effet, dans Le D.U.C (extrait d’Autopsie VoI.2, 2007), Booba dit : «Les n***** sont déclassés par Pokora, Diam’s et Sinik». Cependant, Benjamin Epps a tenu à donner sa version, dans une interview avec Konbini.

«C’est juste ma façon de dire que le rap marseillais a pris du volume et est très présent sur la scène rap français. Après, les gens y voient absolument ce qu’ils veulent», a-t-il alors expliqué.

Peu importe la réelle signification, Booba semble déjà apprécier Benjamin Epps. Dans la foulée, il n’a pas hésité à partager le dernier clip du jeune rappeur, sur le compte Instagram @OKLM. «Ce genre de shit des ténèbres préhistoriques», a-t-il ensuite écrit. Eh ben dis donc ! C’est très flatteur !

Mais n’oublions pas non plus que, quand Booba met en avant des artistes, ils deviennent le plus souvent connus. Personne ne peut nier qu’il s’agit d’une sacrée pub ! Sans compter sur le fait que ce simple partage peut déboucher sur une signature sur l’un de ses labels.

Espérons que ce soit le cas pour lui. En tout cas, Benjamin Epps a été fair-play. Ainsi, il lui a répondu dans une Story Instagram. «Merci au Duc, ça bouge pas !», a-t-il ainsi écrit.

Et vous, que pensez-vous de Benjamin Epps et de son titre clipé Vous n’êtes pas contents ? C’est pareil ! ? De même, est-ce que ce partage par Booba lui sera utile ? Affaire à suivre donc.