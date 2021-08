Bombe : la manœuvre inattendue de Barcelone pour retenir Lionel Messi

Selon un média catalan, le club aurait fait une dernière proposition à l’Argentin. Ferran Reverter, PDG du club, négocie avec la famille de la Pulga. Il reste?

Alors que le monde du football attend de savoir quel sera l’avenir de Lionel Messi, depuis l’Espagne, ils lancent une nouvelle bombe inattendue.

Selon «La Porteria», le PDG de Barcelone, Ferran Reverter, aurait appelé le père et représentant du joueur, Jorge Messi, pour lui faire une nouvelle proposition afin de garder l’attaquant au club.

L’information a bondi à l’aube en Espagne, il est donc évidemment très difficile de confirmer ou d’infirmer l’information qui remplit Barcelone d’enthousiasme.

En fait, selon les auteurs de l’exclusivité, le club ne ferme pas la porte, même si, si c’était le cas, cela laisserait la direction de Laporta dans une position inconfortable, compte tenu des adieux émotionnels du «10».

Le journaliste Albert Rogé, du sport également catalan, a également partagé cette transcendance et a écrit : «La vérité est que Messi était attendu aujourd’hui à Paris et demain ils voulaient le présenter. Pour le moment, il n’a pas voyagé et est toujours à Barcelone…» a-t-il soutenu, laissant un voile de doutes.

Depuis Paris, un membre de la famille qui dirige les destinées du PSG, a catégoriquement démenti cette version et a demandé qu‘«il ne faut pas jouer avec le sentiment d’un grand supporter comme Barcelone, puisque les choses sont réglées à 100%. Messi à Paris Saint- Germain». À l’aube, alors, nous saurons si l’information est réelle ou une simple illusion.