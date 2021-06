«Bob Marley a influencé ma carrière musicale», la jeune chanteuse Supernova

La chanteuse Chinenye Nweke, alias Supernova, a déclaré que sa carrière musicale avait été influencée par Bob Marley.

S’exprimant lors d’un événement pour annoncer son prochain concert à Abuja étiqueté Supernova Live, la chanteuse a déclaré:

«L’une des choses uniques à propos de ma musique est que j’essaie autant que possible de faire passer des messages. Et cela a été influencé par le genre de musique que j’écoutais en grandissant. Quand mon père était vivant, il jouait toujours la musique de Bob Marley. J’aime sa musique parce qu’il racontait généralement des histoires. Il savait ce que les masses traversaient et il en parlait dans sa musique. J’ai aimé ça et j’ai décidé de l’intégrer dans ma musique. Donc, quand les gens écoutent ma musique, ils peuvent s’identifier à elle.

Supernova a également déclaré que son concert, qui aura lieu au Transcorp Hilton, mettra en vedette des artistes tels que 2Baba, Juliet Ibrahim et MC Edo Pikin, et est présenté par Black Celebrity Magazine.

La jeune chanteuse a commencée sa carrière musicale en tant que chanteuse principale de The Lords Chosen Kids.

Après la dissolution du groupe en raison de problèmes de gestion, elle a arrêté la musique et s’est concentrée sur son éducation. En 2019, elle est revenue dans l’industrie et a depuis sorti six singles : Badder than You, Bounce, Key, Moon, Holyshit et Hustle Go-Pay.