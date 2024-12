Blasphème ou malentendu ? Tayc clarifie la polémique de son clip «Pōseïdøn»

Tayc, le chanteur français, est actuellement au centre d’une polémique suite à la sortie de son clip «Pōseïdøn», publié le 6 décembre 2024. Ce morceau, dédié à son ami Kévin décédé dans un accident cet été, a rapidement suscité des réactions négatives en raison d’une scène où un livre, ressemblant au Coran, tombe d’une bibliothèque.

Le clip a été lancé après deux concerts exceptionnels à la Défense Arena, où Tayc a rendu hommage à son ami avec émotion. Cependant, la séquence controversée a éclipsé cet hommage.

De nombreux commentaires sur les réseaux sociaux dénoncent ce qu’ils considèrent comme un manque de respect envers les croyances musulmanes. Des internautes ont exprimé leur indignation, allant jusqu’à menacer Tayc et remettre en question ses intentions artistiques.

Face à cette controverse grandissante, Tayc a décidé de s’expliquer le 8 décembre via un communiqué. Il a précisé que le livre en question était un objet décoratif loué pour le tournage et non un vrai livre religieux.

«En tant qu’artiste, homme et croyant, comprenez bien que jamais je n’aurais autorisé l’utilisation de la parole de Dieu comme objet désacralisé.», a-t-il déclaré.

Tayc a également présenté ses excuses à ceux qui se sont sentis offensés et a annoncé qu’il demanderait le retrait de cette scène du clip dans les jours suivants.