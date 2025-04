Black M et Himra dévoilent leur collaboration « Pas dans les débats »

Le rap français et africain se mélangent une fois de plus avec la sortie du morceau « Pas dans les débats », une collaboration entre Black M et le rappeur ivoirien Himra. Disponible depuis le 4 avril, le single est accompagné d’un clip réalisé par Le Killer, qui cumule déjà plus d’un million de vues en quelques jours.

Black M, ancien pilier du groupe Sexion d’Assaut, a toujours su marquer le rap français de son empreinte. Cette fois, il s’associe à Himra, une figure montante de la scène ivoirienne, dans un titre où les flows s’entremêlent avec des sonorités afro.

Le morceau, à la fois énergique et introspectif, aborde des thèmes comme la persévérance, le travail et le refus des polémiques inutiles. Un message qui colle parfaitement aux parcours des deux artistes : l’un, un vétéran du game, l’autre, un jeune talent en pleine ascension.

Un clip qui marque les esprits

Tourné avec un style visuel percutant, le clip met en scène les deux rappeurs dans des décors urbains, entre la France et la Côte d’Ivoire. Les images, rythmées et soignées, renforcent l’impact du morceau, tandis que les fans semblent déjà conquis, à en juger par les chiffres de streaming et les réactions sur les réseaux sociaux.

Pour Himra, ce featuring est une belle opportunité de se faire connaître auprès d’un public plus large, tout en confirmant son statut d’artiste à suivre. Black M, de son côté, montre une fois de plus son soutien aux talents africains, après plusieurs collaborations avec des artistes du continent.

Avec « Pas dans les débats », les deux rappeurs envoient un message clair : ils préfèrent faire parler la musique plutôt que les polémiques. Un single qui pourrait bien s’imposer comme l’un des tubes de la saison.