Billie Eilish révèle pourquoi devenir blonde l’a rendue plus à l’aise d’être vue en public

Billie Eilish s’est entretenue avec «Vanity Fair» pour sa cinquième interview en cinq ans avec le point de vente, et a parlé de «commencer une vie adulte» qui est «très excitante» et de sa confiance en son look.

Billie Eilish, 19 ans, grandit sous nos yeux et ça se voit dans sa dernière interview ! La chanteuse a prouvé qu’elle se transformait non seulement en adulte physiquement, mais aussi émotionnellement, et c’est en partie la raison pour laquelle elle a lancé une toute nouvelle couleur de cheveux blonds et coupé plus tôt cette année et s’y tient.

Lors de sa rencontre annuelle avec Vanity Fair, la talentueuse beauté, qui a porté des cheveux noirs et verts pendant un certain temps, a expliqué à quel point elle craignait de changer de look, y compris ses cheveux, dans sa jeunesse parce qu’elle avait «peur» de ce les gens penseraient, mais maintenant tout a changé parce qu’elle a changé.

«Auparavant, mon attitude était du genre: «Je ne peux pas sortir, je ne peux pas aller ici, je ne peux pas aller là-bas.»… Je ne pouvais pas aller dans un parc ou aller prendre un café, ça me faisait flipper dehors. Mais l’année dernière, je me suis ouverte à cela», a-t-elle déclaré au magasin avant d’ajouter que devenir blonde a aidé.

«Si je suis prudent et que je n’essaie pas d’être face à tout le monde, c’est cool…. Je n’avais pas l’habitude de faire ça parce que ma fierté était trop grande. J’étais comme, ‘Je veux seulement être vu si je me ressemble.’ Donc je ne porterais jamais rien de normal.

Billie a également comparé ses entretiens précédents avec Vanity Fair à celui qu’elle a fait cette année et a révélé qu’en plus du seul regard qu’elle avait pendant un certain temps, ses réponses donnaient un indice sur les insécurités qu’elle ressentait.

«C’est juste moi qui essaie de me convaincre que je m’en fichais. J’étais juste remplie de ces citations inspirantes, prêtes à être utilisées, avec lesquelles je n’étais même pas d’accord la plupart du temps», a-t-elle déclaré. «Je me disais: ‘Je suis dépassé, je déteste ça, tout le monde veut quelque chose de moi, je n’ai rien à leur donner, je suis nul.»

«Je ressens beaucoup de pression, mais à l’époque, j’étais plus aimée, j’étais plutôt aimée dans l’ensemble, pour être honnête», a-t-elle ajouté.

«Et j’avais peur parce que je voulais garder cet amour. Mais maintenant, des tonnes de gens me détestent, alors je ne suis plus inquiet. Si tu m’aimes, tu m’aimes, et si tu ne m’aimes pas, tu ne m’aimes pas.

«Je commence à avoir une vie adulte qui est nouvelle pour moi, et très excitante, et j’ai eu de nouvelles expériences et de nouvelles personnes et beaucoup d’amour», a-t-elle poursuivi.

Bien qu’elle ait grandi au fil du temps et qu’elle réalise maintenant des choses qu’elle ne réalisait pas auparavant, la crooner «Ocean Eyes» a déclaré qu’une chose qu’elle a toujours essayé d’encourager ses fans et ses supporters à faire dès le premier jour est de s’habiller comme ils veulent s’habiller et être qui ils se sentent.

«Littéralement, la chose sur laquelle je prêche depuis que j’ai commencé, c’est de porter ce que vous voulez. Habillez-vous comme vous voulez. Agis comme tu veux. Parlez comme vous voulez. Soyez comme vous voulez», a-t-elle déclaré. «C’est tout ce que j’ai jamais dit.»