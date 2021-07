Billie Eilish : la chanteuse américaine a honte de sa présence Internet passée

Pour le plus grand bonheur de ses millions de fans, Kylie Jenner vient tout juste de partager de nouvelles photos sur Instagram. La star des réseaux sociaux met une fois de plus tout le monde d’accord dans un sublime bikini doré !

Dans la soirée du dimanche 18 juillet 2021, Kylie Jenner a donc alimenté son feed Instagram de nouvelles photos inédites. Et ses millions de fans s’en réjouissent.

Ils suivent l’activité de leur idole avec la plus grande des attentions au quotidien, en quête de nouvelles petites pépites. Et pour le coup, il y en a très souvent.

Cette fois-ci, la petite sœur de Kendall dévoile donc son corps de rêve dans un sublime maillot de bain deux pièces. Elle affiche ainsi ses courbes et fait alors une fois de plus tourner la tête des internautes !

Il faut dire que les clichés sont vraiment très beaux. Sur les premiers, la très célèbre femme d’affaires apparaît sur son transat, profitant du grand soleil.

La peau caramélisée, elle prend ensuite la pose face au miroir. Sous le charme, les fans de la jolie brune ont alors, comme à leur habitude, réagi en masse.

Les deux posts cumulent d’ores et déjà plus de 6 millions de mentions «j’aime» ! Oui, vous avez bel et bien entendu. Et les espaces commentaire débordent de compliments et de messages d’amour.

Très active sur les réseaux sociaux, Kylie Jenner fait le bonheur de ses millions de fans. Avec elle, les internautes n’ont jamais vraiment le temps de s’ennuyer.