Billie Eilish a admis qu’elle a besoin d’être entourée pour se sentir en sécurité

Billie Eilish n’aime pas être seule. L’interprète de «everything I wanted» a effectivement admis qu’elle aime être indépendante mais que l’idée d’être seule la terrifie. Elle préfère donc rester avec ses parents autant que possible.

«Je n’aime pas du tout être seule» a expliqué la jeune chanteuse dans les colonnes de The Guardian. «J’aime l’anonymat et être autonome, mais j’ai très peur quand je suis seule. Je déteste ça. Beaucoup de gens me harcèlent et veulent me faire du mal, et j’ai aussi peur du noir et genre, de ce qu’il y a sous mon lit et sous les canapés. J’ai plein de craintes irrationnelles, donc je passe beaucoup de temps chez mes parents et j’adore y être.»

La star a toutefois admis qu’il lui arrive de se disputer avec ses parents. Dans ces moments, l’équitation l’aide à se détendre.

«Je monte souvent à cheval et ça donne beaucoup d’adrénaline» a-t-elle expliqué. «Ça requiert beaucoup de force et c’est épuisant. Ça m’aide beaucoup à me relaxer. Je suis moins coléreuse et émotionnelle depuis que j’ai recommencé l’équitation. Ma famille peut me rendre si furieuse, comme n’importe quelle famille. Il y a de la colère, de l’amour, donc il y a un certain équilibre.»