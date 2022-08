Beyoncé : la chanteuse dévoile la tracklist de son nouvel album «Renaissance» !

Vendredi prochain, soit le 29 juillet 2022, Beyoncé fera officiellement son grand retour. La superstar a publié sur ses réseaux sociaux la liste complète des titres de «Renaissance».

Après avoir publié la pochette sur Instagram fin juin, Beyoncé a désormais communiqué la liste des chansons. La tracklist de son album «Renaissance» comprend 16 titres.

I’m That Girl Cozy Alien Superstar Cuff It Energy Break My Soul Church Girl Plastic Off the Sofa Virgo’s Groove Move Heated Thique All Up in Your Mind America Has a Problem Pure/Honey Summer Renaissance

«Break My Soul» a été le premier single partagé par la chanteuse à succès. Son dernier album date de 2016. Cependant Beyoncé n’avait pas complètement disparu.

«Everything is Love» le projet commun avec son mari, Jay-Z en 2018 ou encore un disque collaboratif l’année suivante intitulé «The Gift» accompagnait la sortie du live-action du Roi Lion.