Bernard Montiel : le chroniqueur de (TPMP) annonce le retour de l’émission

Animer une émission tous les soirs tout au long de la semaine permet de rapporter gros. Preuve en est avec Cyril Hanouna, animateur de Touche pas à mon poste (TPMP), qui vient d’acheter une somptueuse maison à Los Angeles aux Etats-Unis.

Mais avant d’évoquer la demeure, peut-être devrions-nous revenir sur un info plus importante. En effet, la date du retour du programme de C8 à la rentrée vient d’être dévoilée. C’est le chroniqueur Bernard Montiel qui la communiquait dans une interview accordée à Sud Radio.

Car oui, celui qui officie sur TPMP depuis quelques années à présent disait tout le bien qu’il pensait du programme. Et en profitait pour dévoiler la date de retour. Celui-ci, faisant savoir, dans un premier temps, qu’il avait longtemps hésité avant de signer pour une année de plus :

«Souvent, les blagues, les déguisements, cela ne me convenait pas. Ce n’est pas mon truc. Le chocolat, encore moins ! Tout cela me déplaisait et j’hésitais à resigner.» Malgré tout, celui-ci a bel et bien dit «oui» pour une année de plus :

«Là, j’ai resigné cette année avec beaucoup de bonheur. Parce que j’ai trouvé l’émission formidable. Cyril a très bien tenu cela. À chaque fois, nous avons eu tous les gens qu’il fallait.» Le chroniqueur de TPMP poursuivant en indiquant ce qui lui plaisait dans le format :

«On traite des dossiers très différents. Cela dure un quart d’heure à vingt minutes, selon l’intensité du débat. J’ai eu beaucoup de bonheur à y être. On recommence le 30 août sur C8, au même horaire.»

Et avant de reprendre son émission en main, «Baba» va pouvoir profiter de sa somptueuse villa à L.A. Car oui, comme nous vous le faisions savoir, le trublion du PAF vient de faire l’acquisition d’un petit bijou qui devrait en rendre jaloux plus d’uns.

Comme nous vous le faisions savoir, ce sont nos confrères de Oh My Mag qui dévoilait l’info. Le média faisant donc savoir que la demeure se trouvait dans un quartier très huppé de la ville et possédant une surface habitable très impressionnante.

En effet, l’animateur de TPMP va se trouver : «en amont du fameux et très prisé Sunset Strip, sur Hollywood Hills, cette villa propose un espace habitable de 371 mètres carrés. Pas de quoi se sentir à l’étroit donc !»

Le média poursuivant en faisant savoir que l’autre particularité de la villa restait ses grandes baies vitrées. Cela permettant de rendre la maison traversante et très lumineuse. De plus, elle posséderait un spa, un mur végétal et une cascade finissant sa course dans la piscine.

Comme vous vous en doutez donc, le bien n’est pas donné. Alors, quelle somme a dû débourser l’animateur de TPMP pour pouvoir acheter cette villa ? La somme se chiffre bien évidemment en million de dollars :

Yes, that's a two-story waterfall that extends from the top of the house into the ground below the property's swimming pool.https://t.co/FvR3wzz6gU — Dirt (@DirtDotCom) June 28, 2021

«Le prix de cette villa démesurée : 5,6 millions de dollars, soit environ 4,7 millions d’euro». Un prix que peu de personne peuvent payer. Mais cela n’est autre que le fruit d’un dur labeur de la part de «Baba» et reste tout simplement mérité.