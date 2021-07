Benzema va signer un nouvel accord à Madrid : combien coûte son contrat et sa valeur totale ?

Le Real Madrid proposera à Karim Benzema un nouveau contrat d’un an pour prolonger son séjour au Santiago Bernabeu jusqu’en 2023. Quel est son salaire actuel et combien vaut-il au total ?

Le Real Madrid devrait signer un nouveau contrat avec Karim Benzema avant la saison 2021-22. L’attaquant français fait partie intégrante de l’équipe de Los Blancos et il a mené de l’avant alors que le Real Madrid défiait le titre de la Ligue la saison dernière.

Après avoir marqué 23 fois en 34 matches de Liga, les géants espagnols sont prêts à prolonger le séjour de l’attaquant français au Santiago Bernabeu. Le contrat actuel de Benzema devrait expirer à l’été 2022, mais Madrid devrait lui offrir un renouvellement d’un an pour ce contrat.

L’attaquant, qui a récemment été réintégré dans l’équipe nationale de France, gagne un impressionnant 15 millions de livres sterling par an. Cela revient à environ 312 500 £ par semaine. Il est sans aucun doute l’un des joueurs les mieux payés du Real Madrid.

Il touche ce salaire élevé pour une bonne raison car il porte l’équipe madrilène sur son dos depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Il n’est pas clair si le Real Madrid augmentera son salaire avec le nouveau contrat.

Benzema aurait également une valeur nette totale d’environ 125 millions de livres sterling. Il a accumulé de la richesse grâce à son salaire à Lyon et au Real Madrid et également grâce à des accords de sponsoring avec Adidas, Hyundai et EA Sports.