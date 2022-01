Benjamin Mendy libéré après avoir été accusé de viol sept fois

Benjamin Mendy, accusé de sept viols et d’une agression sexuelle sur cinq femmes, a été libéré et placé sous contrôle judiciaire ce vendredi par la justice anglaise. Son procès, initialement prévu le 24 janvier, devrait se dérouler le 27 juin ou le 1er août.

Benjamin Mendy visé par sept chefs d’accusation de viol et un d’agression sexuelle

L’international français Benjamin Mendy est libre de ses mouvements depuis ce vendredi 7 janvier. Mis aux arrêts depuis plusieurs mois pour des supposés faits de viols qui s’étendaient entre octobre 2020 et août 2021, le défenseur de Manchester City a été libéré sous caution.

L’affaire avait démarré fin août quand le club de Manchester City avait annoncé la suspension du joueur sans autre explication.

Formé au Havre, révélé à Marseille et passé une saison par Monaco, Mendy était devenu le défenseur le plus cher de l’histoire quand les Citizens n’avaient pas hésité à débourser 52 millions de livres (environ 61 millions d’euros) pour s’attacher ses services, en 2017.

Benjamin Mendy est déjà connu de la justice britannique. A l’automne 2020, sa Lamborghini, d’une valeur de plus de 500 000 euros, avait été saisie, suscitant les titres goguenards des tabloïds anglais. Et pour cause, le joueur n’avait ni permis ni assurance pour la conduire. Il avait alors plaidé coupable et avait été condamné à un peu plus de 1 000 euros d’amende.

Sa mise en liberté a été décidée par le juge Patrick Thompson lors d’une audience à Chester Crown. C’est une nouvelle qui peut surprendre plus d’un, puisque le joueur a été transféré à Strangeways, dans l’une des prisons les plus sécurisées d’Angleterre, il y a seulement quelques jours.

L’audience doit permettre également de confirmer la date de son procès, prévu le 27 juin prochain, ou le 1er août.Benjamin Mendy a, par ailleurs, été assuré qu’un mandat d’arrêt serait émis contre lui s’il ne se présentait pas devant la justice.