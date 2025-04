Bénin : X-Time, Ghix et la crème musicale réunis pour un show inédit

Le Bénin danse au son de l’Adjapiano, un nouveau genre musical né du mélange entre l’Amapiano sud-africain et le Gogohoun béninois. Les artistes Ghix et X-Time, figures de proue de ce style unique et populaire, donneront leur premier grand concert ce 20 avril 2025 à Canal Olympia Wologuèdè, à Cotonou.

Ce rendez-vous très attendu par les fans représente bien plus qu’un simple show. Pour Ghix et X-Time, il s’agit d’un moment clé pour affirmer la légitimité de l’Adjapiano au Bénin, structurer une danse officielle autour de ce style et, à terme, exporter cette identité musicale unique au-delà des frontières.

L’initiative de ce concert est née d’une forte demande du public. Les deux artistes, sensibles à cet engouement, ont rapidement mobilisé leurs énergies pour répondre à l’appel. Leur message est clair : « Ensemble, défendons notre culture, préservons notre HÉRITAGE, faisons revivre la chaleur des classiques béninois revisités dans une ambiance festive, joyeuse et sécurisée. »

En plus de la musique, cet événement portera une dimension sociale. Une partie des bénéfices servira à soutenir les plus démunis et à lutter contre les violences faites aux femmes.

Dès 17h, une pléiade d’artistes viendra chauffer la scène aux côtés de Ghix et X-Time. Sont attendus : TGang le technicien, Crisba, Siano Babassa, Sena Noble, 2xcoco Waya, First King, ainsi que la star ivoirienne Serge Beynaud. Une programmation riche, des surprises artistiques, une ambiance électrisante : tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette soirée un moment historique.