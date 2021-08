BÃ©nin : voici le calendrier scolaire 2021-2022

La légende du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a abordé le rapport d’El Chiringuito, selon lequel l’entraîneur Carlo Ancelotti souhaite que l’attaquant portugais revienne au Real Madrid.

Ancelotti a démenti le rapport plus tôt ce mardi et Ronaldo a également partagé quelques mots à ce sujet sur ses réseaux sociaux.

L’attaquant portugais mentionne non seulement les informations selon lesquelles il pourrait retourner au Real Madrid mais également d’autres articles le liant au Paris Saint-Germain et à Manchester City.

«Tous ceux qui me connaissent savent à quel point je suis concentré sur mon travail. Moins de paroles et plus d’action, telle est ma devise directrice depuis le début de ma carrière. Cependant, au vu de tout ce qui a été dit et écrit récemment, je dois exposer ma position.

Plus que le manque de respect pour moi en tant qu’homme et en tant que joueur, la manière frivole dont mon avenir est couvert dans les médias est irrespectueuse envers tous les clubs impliqués dans ces rumeurs, ainsi qu’envers leurs joueurs et leur staff.

Mon histoire au Real Madrid est écrite. C’est enregistré. En mots et en chiffres, en trophées et en titres, en records et en gros titres. C’est dans le musée du stade Bernabeu et c’est aussi dans l’esprit de tous les fans du club.

Et au-delà de ce que j’ai accompli, je me souviens qu’au cours de ces neuf années, j’ai eu une relation d’affection profonde et de respect pour «l’afición du merengue», une affection et un respect que je conserve encore aujourd’hui et que je chérirai toujours. Je sais que les vrais fans du Real Madrid continueront de m’avoir dans leur cœur, et je les aurai dans le mien.

En plus de cet épisode le plus récent en Espagne, il y a eu de fréquentes nouvelles et histoires m’associant à un certain nombre de clubs dans de nombreuses ligues différentes, sans que personne ne se soucie jamais d’essayer de découvrir la vérité.

Je brise mon silence maintenant pour dire que je ne peux pas permettre aux gens de continuer à jouer avec mon nom. Je reste concentré sur ma carrière et dans mon travail, engagé et préparé à tous les défis auxquels je dois faire face. Tout le reste? Tout le reste n’est que discours.»

Cela laisse l’ami proche de Cristiano Ronaldo, Edu Aguirre, dans une situation difficile. Aguirre est celui qui a rapporté la nouvelle hier soir sur El Chiringuito et c’est aussi celui qui a signalé pour la première fois la signature de Ronaldo pour la Juventus il y a trois ans.