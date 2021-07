Bénin : une école d’art organise un camp pendant les vacances

En rapprochant la musique, la danse, les arts plastiques et oratoires en vue de créer des combinaisons pertinentes entre ces disciplines, «Mozart à l’école» participe à l’éveil des plus jeunes.

«Mozart à l’école» ouvre un camp «Les P’tits Mozart en Vacances» pour occuper vos enfants aux disciplines artistiques.

L’art sous plusieurs aspects sera abordé: le chant, le piano, la batterie, les danses urbaines et afro danses, le coloriage, le dessin, le portrait, la poésie, le conte, le théâtre, et autres disciplines artistiques les attendent.

L’école ouvre ses portes le matin de 09 h à 12 h et dans l’après-midi de 15 h à 18 h tous les lundis, mercredis et vendredis à Cotonou. Pour plus d’informations, veuillez la contacter en appuyant sur ce lien ou 00229 97782248/95988907.