Bénin : un spectateur tente d’agresser Naira Marley sur scène à Cotonou (vidéo)

La prestation de Naira Marley au Bénin a viré au drame lorsqu’un individu a forcé le passage pour monter sur scène et tenter d’attaquer l’artiste nigérian. Une intervention rapide de la sécurité a permis d’éviter le pire.

L’incident, filmé en direct et devenu viral sur les réseaux sociaux, montre le chanteur en pleine performance lorsqu’un homme se rue soudainement sur lui. La réaction foudroyante des agents de sécurité, notamment de Sam Larry, proche collaborateur de la star, a permis de maîtriser l’individu en quelques secondes.

Immédiatement escorté hors de la scène, l’intrus n’a pas perturbé le spectacle plus longtemps. Le calme est rapidement revenu et le concert a pu se poursuivre sans autre accroc.

Connu pour sa proximité décomplexée avec ses fans, Naira Marley a choisi l’humour pour répondre à cet épisode troublant.

Sur son compte X (anciennement Twitter), l’artiste a partagé la vidéo de l’altercation accompagnée de cette légende enjouée : « Le moment où j’ai été attaqué sur scène, voyez baba oniru re. »

