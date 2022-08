Bénin : Togbê Yeton en concert à Cotonou le 06 août !

Le chanteur béninois, Togbê Yeton sera en concert le samedi 06 août 2022 à Cotonou, plus précisément à Canal Olympia Wologuédé. C’est sans doute le concert à ne pas manquer ces vacances.

En effet, Togbê Yeton a annoncé à ses fans un concert live Guidjooo à Cotonou, un moment unique avec le public béninois ce samedi 06 août 2022, à Canal Olympia Wologuédé avec plusieurs autres artistes invités : Blaaz, Nikanor, Vano Baby, Bobo Wê, Kardinal Ricky, Fafa Ruffino….

Les billets sont fixés à 2 000 francs et 5 000 francs, et les réservations à 20 000 francs. Les tickets sont en vente dans les points de vente et également disponible en ligne.