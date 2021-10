Bénin : «Tayc va venir à Cotonou pour son concert, j’y serai parce que...», explique Dibi Dobo

La belle Carmen Sama, veuve de DJ Arafat, est incontestablement l’une des plus grandes influenceurs ivoiriennes. En séjour en Turquie, elle fait une annonce.

Carmen Sama est également connue pour sa qualité d’entrepreneurs et de femme ambitieuse. C’est d’ailleurs ce qu’elle vient de démontrer encore une fois en annonçant qu’elle souhaiterait se lancer dans l’immobilier en plus des autres activités qu’elle exerce déjà.

«Je veux me lancer dans la construction. Je parle pas trop mais je fais BIM», a-t-elle confié à First Mag le Vrai.

La belle Carmen Sama vise très loin pour s’imposer de plus en plus dans le domaine de l’entrepreneuriat. Courageuse et ambitieuse, on peut dire qu’elle a bien les capacités à devenir une grande actrice dans l’immobilier comme l’ont déjà fait certaines femmes bien connues en Côte d’Ivoire et en Afrique.