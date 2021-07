Bénin : Sessimè de retour avec un nouveau single «Tatouage»

La chanteuse béninoise est de retour avec un nouveau single accompagné d’un clip. Sessimè vient de dévoiler son nouveau tube intitulé : «Tatouage».

La chanteuse Sessimè reprend du service après plus d’un an de dépression avec son nouveau single «Tatouage» disponible ce dimanche 18 juillet 2021 sur YouTube. On vous laisse découvrir le clip juste en dessous.

Rappelons que, dans une vidéo de plus de 5 minutes, publiée sur sa page Facebook, le samedi 10 juillet 2021, la chanteuse avait fait des confidences sur les répercussions des critiques et moqueries de tout ordre sur sa vie.

Suite aux fréquentes critiques, Sessimè traverse une période de dépression depuis plus d’un an. «Depuis quelques années, je fais les frais de nombreuses critiques, parfois infondées, des moqueries, des insultes, toutes forment d’injustices, de la part de plusieurs personnes», a confié Sessimè dans une vidéo de 5minutes 17 secondes.

Selon Sessimè, de nombreuses personnes s’opposent à elle sans connaître le véritable fondement de son choix. «À vrai dire, je recherche encore la réponse dans vos insultes, quoi que je fasse, quoi que je dise, quoi que je pense, quoi que je touche, tout est sujet à des réactions méprisantes de votre part», a-t-elle expliqué.