Bénin : «On ne méritait pas d’aller à la CAN», Michaël Poté

L’attaquant des Écureuils du Bénin, Mickaël Poté s’est livré sans tabou sur ses joies et ses déceptions, suite à l’élimination de son équipe de la course pour le sacre de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Cameroun 2021.

«Michaël, on va commencer par ce qui fait mal : ce coup de massue reçu collectivement par l’équipe nationale du Bénin, avec votre élimination de la prochaine CAN, conséquence de la défaite (1-0) contre la Sierra Leone à Conakry…

Franchement, c’est très dur à avaler. Est-ce que dans nos têtes, on se pensait déjà qualifiés avant d’avoir joué ? Dans tous les cas, on ne s’y attendait pas. Pour moi, on n’a pas été éliminés sur ce match-là. Dès le moment où on ne bat pas cet adversaire, qu’on perd chez nous à la dernière seconde contre le Nigeria et qu’on fait nul contre le Lesotho, on ne méritait pas d’y aller au final. On n’a pas su gagner ce combat-là.

C’est-à-dire…

On s’est vus trop beaux trop vite. On a perdu le match en dehors du terrain. Psychologiquement. On s’est préparés pour cette échéance pendant trois semaines et on pensait passer. Dans ma carrière, et je suis plus près de la fin que du début, je n’ai jamais été autant épuisé mentalement. On a eu du mal à gérer en dehors du foot.», a-t-il confié à Afrofootball55.