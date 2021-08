Bénin : Lionel Talon s’est marié ? La photo qui sème le doute !

Lionel Talon, le fils du président Patrice Talon, s’est enfin marié. C’est la nouvelle qui affole la toile depuis quelques heures.

Selon les rumeurs, le fils du président béninois n’est plus un cœur à prendre. Lionel Talon s’est engagé aujourd’hui avec sa fiancé, dont nous détenons encore peu d’informations.

Rappelons que Lionel Talon, a créé un espace complexe communautaire à vocation culturo-sportif, en plein cœur de Cotonou, à Akpakpa, en face du stade Réné Plévène.

L’espace est un hub de créatifs composé d’un terrain de basket-ball plein air, d’une salle de danse et, ou de Yoga, d’un studio d’enregistrement et d’une salle de spectacle et, ou de conférence.

