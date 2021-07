Bénin : Level L’oseille annonce du lourd avec le rappeur ivoirien MC One

Le chanteur français d’origine congolaise Dadju a annoncé via son compte Instagram sa future tournée africaine. Cette tournée se déroulera entre juillet 2021 et décembre 2021. Une dizaine de dates sont prévues pour des concerts en Côte d’Ivoire, au Bénin, au Togo et au Gabon.

Dadju a fait savoir sur son compte Instagram qu’il se rendra en Afrique pour sa «POA Tour Africa» qui débutera le 27 juillet prochain à Cotonou la capitale économique Béninoise. Il sera ensuite au Sénégal et ensuite RDC, pour trois spectacles à Kinshasa, Goma et Brazzaville, le 7, 13 et 14 août.

Il est également attendu à Togo et Afrique du Sud avant de clôturer sa tournée africaine par deux grands spectacles le 25 et 26 décembre prochains à Abidjan (Côte d’Ivoire).

La tournée de Dadju s’inscrit dans le cadre de la promotion de son nouvel album Poison ou Antidote, simplement abrégé POA, le deuxième album studio en solo de Dadju, sorti le 22 novembre 2019 et réédité le 30 octobre 2020. Il s’agit d’un double album composé de 29 titres. Il est actuellement certifié triple disque de platine en France.

