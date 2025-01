Bénin : les Vodun Days 2025 battent tous les records avec 435 000 participants

Les Vodun Days 2025, qui se sont déroulés du 9 au 11 janvier à Ouidah, ont confirmé leur statut de rendez-vous mondial incontournable. Avec un total impressionnant de plus de 435 000 participants répartis sur trois jours, selon l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD), cette édition a été marquée par des festivités riches en culture et en expressions artistiques, réaffirmant la place du Bénin dans la préservation et la promotion du patrimoine Vodun.

Une édition mémorable des Vodun Days 2025

Initié et soutenu par le gouvernement du Président de la République, S.E.M. Patrice Talon, cet événement, unique en son genre, a proposé un programme enrichi et diversifié, déployé sur plusieurs sites emblématiques de la ville historique et de la plage de Ouidah.

Parmi les lieux ayant accueilli les festivités, on retrouve la Place Maro, l’Esplanade du Fort Français, le Temple Mami, le Temple des Pythons, la Forêt sacrée de Kpassè, le Couvent Sakpata et la Porte du Non-Retour. Ces places ont été le théâtre de sorties de Vodun tout au long des trois jours, offrant aux visiteurs une immersion authentique et exceptionnelle dans les rites et traditions Vodun.

La Grande Cérémonie Vodun

Les Vodun Days ont offert une immersion unique au cœur de la culture et de la spiritualité Vodun, une pierre angulaire de l’identité béninoise. La Grande Cérémonie Vodun, organisée sur la plage de Ouidah, a été le point culminant de l’événement.

Le programme de la cérémonie a mis en lumière des séquences emblématiques, à commencer par la présentation de la théologie du Vodun, la présentation du Fâ et du Tofâ. La consultation du Tofâ par les boconons révélant le Fadu «Fu-Yeku». Ainsi, le Fâ annonce pour l’année 2025 un contexte qui sera marqué par la protection, l’invincibilité et la prospérité pour le Bénin. La procession des Vodun s’est ensuite tenue, suivie par la grande bénédiction œcuménique, marquant un moment de profonde communion porteur d’espoir.

Les premières célébrations majestueuses au sein de l’Arène de Ouidah

L’Arène de Ouidah a accueilli, pour son ouverture, des milliers de spectateurs émerveillés par des prestations spectaculaires. Les danses rituelles des Egungun et les animations des Dawetin, ainsi que les performances des artistes Pépit’arts, Boyi-Bowa et Rémi Dégbé, ont plongé le public dans une atmosphère empreinte d’émotion.

Une programmation artistique d’exception

Les Vodun Days 2025 ont offert une plateforme d’expressions artistiques, avec des artistes locaux et internationaux. Parmi les moments forts, le mythique groupe Kassav’ et le légendaire Sagbohan Danialou ont fait vibrer des milliers de spectateurs. Le Ballet béninois et le «Balé Folclórico da Bahia» ont également émerveillé le public par des danses et des chants singuliers inspirés des traditions Vodun.

Le dernier soir, la plage de Ouidah a accueilli des animations de DJs, offrant une conclusion festive aux Vodun Days. Des artistes tels que DJ Wafa, DJ Djabi, DJ Lorato, DJ Yan Lekiller, DJ Seven et DJ Vogis ont créé une ambiance électrique au pied de la Porte du Non-Retour.

Un impact culturel et touristique majeur

Les Vodun Days 2025 ont non seulement célébré la richesse du patrimoine artistique, culturel et cultuel du Bénin, mais ont également renforcé la vision ambitieuse du pays de devenir une destination touristique majeure en Afrique. Depuis plusieurs années, le Bénin s’impose comme une destination incontournable, captant une attention croissante sur la scène internationale.

Cette dynamique a été couronnée par l’intégration récente du pays dans la prestigieuse sélection «WHERE TO GO IN 2025» du célèbre média AFAR. En offrant une expérience immersive, cette nouvelle édition des Vodun Days a su mettre en lumière la beauté et la richesse de la culture Vodun. Une véritable ode à l’identité béninoise qui résonnera longtemps dans les mémoires.