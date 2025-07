Bénin : les rappeuses font trembler la scène pour les 10 ans du Dalah’sh Festival

Cotonou a vibré jusqu’à l’aube à l’occasion de la clôture exceptionnelle du Dalah’sh Festival, qui fêtait en grande pompe ses dix ans d’existence sur la scène emblématique de l’Institut français de Cotonou (ex-CCF) le samedi 12 juillet 2025.

Depuis la première édition, cet événement s’est imposé comme le rendez-vous par excellence des passionnés de la culture urbaine, réunissant chaque année artistes confirmés, talents émergents et un public toujours plus nombreux, avide de nouveautés et d’émotions intenses.

La 10e édition s’est achevée par un méga-concert, véritable apothéose artistique où micros ouverts se sont mêlés à des échanges de vers, démonstrations de flow, textes percutants et mots porteurs de sens.

Sous les jeux de lumière et portée par l’énergie contagieuse du public, la scène a accueilli une mosaïque d’artistes venus d’horizons divers, tous animés par la même ambition : porter haut les couleurs du hip-hop et faire rayonner la culture urbaine au-delà des frontières.

Pour cette édition, les organisateurs ont choisi le thème « Y’a t’es rappeuses au Bled », mettant en lumière la place cruciale des femmes dans l’écosystème hip-hop. Le festival a ainsi offert une tribune inédite aux artistes féminines, célébrant leur talent, leur résilience et leur rôle de modèles pour les nouvelles générations.

Une démarche audacieuse de Aure Kama, promoteur du festival qui a permis de briser les codes et d’encourager une plus grande diversité dans l’industrie musicale. Le public a eu le privilège de découvrir des performances aussi éclectiques que captivantes, avec la présence de la rappeuse Pumpkin (France), Nabashu (Sénégal), Mareless (Gabon) et Defty, alias Le Piège d’Agouti (Côte d’Ivoire). Ces artistes internationaux ont enrichi le festival d’une dimension panafricaine et internationale, favorisant des échanges artistiques porteurs d’avenir.

Côté local, les rappeurs Déo Benko, Iriko, Sadky, le collectif Dalah’sh, Fat B, Hypnoz et le Godfather Fo Logozo ont su conquérir le public par leur authenticité et leur énergie scénique, rappelant que le Bénin regorge de pépites à découvrir.

Pour parfaire cette expérience immersive, les platines ont été prises d’assaut par des DJ de renom : DJ Maclarnaque (France), DJ Tef (Sénégal), DJ Charity (Togo) et Im’ Art DJ (Bénin), qui ont enflammé la soirée avec leurs sets envoûtants et leurs transitions fluides.

Un tremplin pour la relève du mouvement Hip-hop

En amont du concert final, le festival a organisé une « scène découverte » dédiée aux jeunes talents, le 5 juillet. Cette initiative a permis à la nouvelle génération de s’affirmer face à un parterre de professionnels, ouvrant la voie à de futures collaborations et à une visibilité accrue pour les artistes émergents.

L’artiste gabonaise Mareless, invitée phare de l’édition, a partagé son enthousiasme : « C’était ma première fois au Dalah’sh Festival, et j’ai beaucoup apprécié ce concept axé sur la femme. » Entre deux sourires, elle a ajouté, évoquant une rivalité artistique : « L’artiste driller Himra a insulté le Gabon, et nous avons répondu. Le Gabon a gagné. »

Cette 10ᵉ édition restera gravée dans les mémoires comme un symbole d’ouverture, de créativité et de diversité. Le Dalah’sh Festival a célébré dix ans d’engagement en faveur du hip-hop et posé les fondations d’un avenir encore plus ambitieux pour la scène urbaine béninoise et africaine. Le public, conquis par la qualité des performances et l’ambiance festive, attend déjà avec impatience la prochaine édition.

Article rédigé par Babatoundé Serges Amadjigbeto