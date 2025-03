Bénin : le coupé-décalé à l’honneur avec Serge Beynaud au FInAB

Cotonou vibrera au rythme du coupé-décalé ce samedi 1ᵉʳ mars 2025 avec le concert exceptionnel de l’artiste ivoirien Serge Beynaud. L’événement se tiendra sur l’esplanade du Palais des Congrès de Cotonou, dans le cadre de la troisième édition du Festival International des Arts du Bénin (FInAB). Une soirée riche en émotions et en performances artistiques attend les mélomanes et les amateurs de musique africaine.

Surnommé « Le dandy du coupé-décalé » ou encore « L’arrangeur sexinini », Serge Beynaud se produira en live avec son orchestre, offrant au public un spectacle haut en couleur. Connu pour ses tubes planétaires comme « C’est Dosé » ou « Kabableke », l’artiste ne manquera pas d’embraser la scène avec son énergie contagieuse et son style unique.

Mais le spectacle ne se limitera pas à Serge Beynaud. D’autres talents viendront enrichir cette soirée exceptionnelle. Parmi eux, Michel Pinheiro & L’African Salsa, qui proposeront une fusion envoûtante de rythmes latinos et africains. OPA et l’artiste Yewhe Yeton compléteront la programmation, garantissant une diversité musicale qui ravira tous les publics.

Le Festival International des Arts du Bénin (FInAB) continue ainsi de s’imposer comme un rendez-vous incontournable pour la promotion des arts et de la culture en Afrique. Cette troisième édition s’annonce mémorable, mettant en lumière la richesse et la diversité des expressions artistiques du continent. Un événement à ne pas manquer, où musique, danse et créativité se conjugueront pour émerveiller le public.