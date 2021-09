BÃ©nin : le chanteur TogbÃª YÃ©ton fÃªte son anniversaire, voici son message !

C’est un grand jour pour Togbê Yéton ! Ce mercredi 8 septembre, le rappeur masqué béninois célèbre son anniversaire ! Il a annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux avec un adorable cliché.

Dans une publication sur sa page Facebook dans la matinée de ce mercredi 8 septembre 2021, en langue locale fon, Togbê Yéton a écrit : «Nombreux sont ceux qui me demandent, Togbê, tu ne fêtes pas d’anniversaire. Pourquoi ?

Mes fans, c’est aujourd’hui que je fête mon anniversaire. Je suis venu au monde un 8 septembre.

Donnez-moi les cadeaux guidjoooooo. Et même si vous me faites Mobile Money cela me fera beaucoup plaisir. Si tu veux me faire du plaisir, écris-moi en Inbox pour que nous puissions en discuter. Merci.»

Pour l’occasion ses amis et ses fans le lui souhaitent sur les réseaux sociaux. «Joyeux anniversaire grand quelqu’un ! Beaucoup de promotion à toi et rien que de bonne inspiration ! Surtout longue vie.»

«Un très spécial joyeux anniversaire à toi ma star. Que Dieu t’accompagnes. Inspiration sur inspiration. Soit élevé de gloire en gloire Guidjooo», lui souhaite ses fans sur le réseau social Facebook.

La rédaction d’Afrique Showbiz lui souhaite également, un très joyeux anniversaire…