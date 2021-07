Bénin : le chanteur Dadju promet une surprise pour les béninois

Le chanteur français d’origine congolais Dadju sera en concert ce samedi 24 juillet 2021 au palais des congres de Cotonou. Lors d’une conférence de presse ce vendredi 24, Dadju a promis une surprise pour les béninois lors de son concert.

Dans son discours, l’artiste est revenu également sur son dernier passage à Cotonou. Il a exprimé sa joie de fouler à nouveau le sol béninois.

«Je suis content d’être là. Je suis content de retrouver autant de monde. Je suis content de revenir prester en Afrique, de revenir prester ici au Bénin. Je suis arrivée au Bénin en 2017 pour mon premier concert solo en Afrique. Je n’avais même pas sorti d’album et j’avais gardé un très bon souvenir», a-t-il confié.

«Le show sera d’enfer», a promis Dadju. En ce qui concerne la pandémie du coronavirus et le respect des geste barrières, l’artiste semble bien optimiste.

«On a vécu des périodes difficiles pour ça. Je tiens à préciser que je ne pousse personne à faire ses choix. Les choix sont là : il y a le vaccin et les gestes barrière, c’est à vous de choisir.»

Plusieurs autres artistes béninois sont invités pour le concert : Nikanor, Sessimè, Fanicko, CCC, Dibi Dobo, Crisba, Sima Ricardo, Familyzik, 100 Royal et Dean Weezi….

Le concert Dadju aura lieu à Cotonou à 17 h, plus précisément au Palais des Congrès. Les billets sont fixés à 10 000 francs et 15 000 francs, et les réservations à 50 000 francs.