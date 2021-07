Bénin : le chanteur Dadju déjà à Cotonou pour son concert

Le chanteur français d’origine congolais Dadju a atterri, dans la soirée de ce jeudi 22 juillet 2021, à l’aéroport Cardinal Bernadin Gantin de Cotonou. Comme annoncé, Dadju est à Cotonou pour un concert, organisé dans le cadre de sa tournée africaine.

Le concert Dadju aura lieu à Cotonou à 17 h, plus précisément au Palais des Congrès. Les billets sont fixés à 10 000 francs et 15 000 francs, et les réservations à 50 000 francs. En cette période de vacances, ce concert est un moyen pour les jeunes du Bénin et de la sous-région de s’amuser.

Rappelons que Dadju avait annoncé qu’il se rendra en Afrique pour sa «POA Tour Africa» qui débutera le 27 juillet prochain à Cotonou la capitale économique Béninoise. Il sera ensuite au Sénégal et ensuite RDC, pour trois spectacles à Kinshasa, Goma et Brazzaville, le 7, 13 et 14 août.