Bénin : le chanteur Blaaz est la nouvelle signature de Urban Studios

C’est officiel, le chanteur Blaaz est désormais en contrat de production avec Urban Studios, maison de disques créée par le jeune entrepreneur Junior Natabou.

Dans une publication diffuser sur sa page Facebook ce mardi 10 août 2021, Junior Natabou a annoncé la signature de la légende.

«J’ai l’immense plaisir de vous annoncer que le roi de la street Blaaz Officiel , est la nouvelle signature de Urban Studios !

Après un court passage à vide, la légende est désormais de retour sur le devant de la scène. Pour marquer cet événement, Urban Studios organise un concert géant ce 18 Décembre 2021 !

À travers la signature de l’une des figures les plus emblématiques de la musique moderne africaine et le retour du roi de la street, mon label, Urban Studios et moi, renouvellons notre engagement à la propulser vers de nouveaux sommets», à t-il écrit.

Blaaz aussi n’a pas manqué de confirmer sa signature avec Urban Studios, mais garde quand même une part de Alure Music dans le deal. Rappelons que Blaaz sera en concert à Cotonou ce 18 Décembre 2021.