Bénin : l’Assemblée nationale vote la légalisation de l’avortement

Les membres de la Cour constitutionnelle ont tenu ce jeudi 21 Octobre 2021 leur traditionnelle audience plénière. Plusieurs dossiers de recours étaient sur la table des conseillers dont celui relatif au code des personnes et de la famille en république du Bénin.

Au terme de la plénière, les sages ont déclaré contraires à la constitution les articles 6 et 12 de la loi N°2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille en République du Bénin.

Désormais, un enfant portera les noms de famille de son père et de sa mère cumulés. Une décision rendue par la cour constitutionnelle au nom de l’égalité homme – femme, pour répondre à un recours porté devant elle contre les articles 06 et 12 du code des personnes et de la famille dorénavant contraires à la constitution.

Lire la Décision DCC 21-269 du 21 octobre 2021