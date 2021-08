Bénin : la radio de DJ Sommet des Sommets récupérée

Bonne nouvelle pour DJ Sommet des Sommets et ses fans. La radio de Couclick, créateur de plusieurs termes qui ont suscité l’admiration et les rires de ses fans, est enfin récupérée.

Dans une publication sur sa page Facebook ce mercredi 04 août 2021, DJ Sommet des Sommets s’est affiché avec le chanteur Richard Flash et Timinni. En effet, Couclick a annoncé la récupération de sa radio et une réconciliation entre lui et l’acteur Timinni.

«Bonsoir famille. J’ai récupéré ma radio. J’ai reçu un appel de mon grando Richard Flash où il m’invitait dans son bureau.

Je ne savais pas que Timinni y était également. On a échangé et on s’est compris. Ensemble, hissons le drapeau du Bénin. Le vendredi, je serai en direct direction directive diarrhée.», a-t-il écrit sur sa page Facebook

Rappelons que, le dimanche 1er août 2021, dans l’après-midi, le poste radio de DJ Sommet des Sommets dit Couclick a été saisie pour une dette de 200.000 Franc CFA.