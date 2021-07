Bénin : la fête de l’indépendance célébrée dans la sobriété

La chambre d’instruction de la cour d’appel de Toulouse a rendu sa décision concernant la demande de remise en liberté de Cédric Jubillar : le mari de Delphine Jubillar disparue le 16 décembre 2020 reste en détention provisoire.

«Des indices graves et concordants permettent de penser que Cédric Jubillar est impliqué dans le meurtre de sa femme Delphine Jubillar» a indiqué la présidente de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Toulouse.

Une décision que contestent les avocats du mis en cause. «Il y a des pistes non explorées et on va demander aux magistrats instructeurs à ce que notre client soit réentendu» ont expliqué ces derniers, rapporte ladepeche.fr