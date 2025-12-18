Bénin : la cheffe Keith Sonon achève 16 jours de cuisine non-stop

La cheffe béninoise Keith Sonon a mis fin, le 17 décembre 2025, à un défi culinaire hors normes : 384 heures de cuisine en continu, soit 16 jours sans interruption, menées au Palais des Congrès de Cotonou, dans le cadre d’une tentative de record pour le Guinness World Records.

L’annonce a été faite par la cheffe elle-même sur sa page Facebook. « C’est fait ! », a-t-elle écrit, confirmant la fin de son marathon culinaire, dont l’homologation officielle reste en attente. L’initiative visait à inscrire la gastronomie béninoise sur la scène internationale à travers une performance d’endurance inédite.

Au-delà des chiffres, Keith Sonon met en avant la portée collective de l’événement. Selon elle, ce défi « aura rassemblé un peuple, mobilisé une nation et montré au monde la force, la solidarité et le savoir-faire béninois ». Elle a également remercié les bénévoles, partenaires, institutions et le public, présents sur le site ou mobilisés à distance.

L’événement a rapidement pris une dimension nationale. Plusieurs centaines de plats ont été préparés chaque jour, mettant à l’honneur des spécialités locales comme le djongoli, le voandzou ou encore le télibor, reflets de la diversité culinaire du pays.

Tout au long du défi, de nombreuses personnalités ont exprimé leur soutien, dont le président béninois Patrice Talon, des membres du gouvernement, des responsables locaux et des artistes.

Alors que les fourneaux se sont éteints après plus de deux semaines d’effort, l’attention se porte désormais sur la décision du Guinness World Records. Quelle que soit l’issue, cette initiative marque un temps fort pour la gastronomie béninoise et sa visibilité internationale.