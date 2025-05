Bénin : la chanteuse PéPé Oleka et Koffi Olomide chantent l’amour dans « Avec Toi »

Dans une collaboration inédite, la chanteuse béninoise PéPé Oleka s’associe à la légende de la rumba congolaise Koffi Olomide pour donner naissance à « Avec Toi », un morceau à la fois intime et universel, où la musique devient le langage de l’unité.

Cette chanson, imaginée et composée par PéPé Oleka, est bien plus qu’un duo. Elle raconte une rencontre artistique empreinte de respect mutuel et de passion commune. Le titre est sublimé par un arrangement du producteur Fifi Finder, qui signe ici une orchestration élégante mêlant tradition et modernité.

Dès les premières notes, la voix douce et assurée de PéPé Oleka s’impose, avant d’être rejointe par le timbre reconnaissable de Koffi Olomide. Ensemble, ils livrent une performance sincère, portée par une émotion palpable. « Avec Toi » célèbre l’amour dans ce qu’il a de plus fort : le lien qui unit les êtres au-delà des différences, des frontières et des origines.

Une collaboration panafricaine

Fruit d’un échange entre Cotonou et Kinshasa, ce projet symbolise une Afrique qui dialogue, qui collabore et qui avance ensemble. C’est aussi un hommage aux racines et à la richesse des cultures africaines.

Le clip, réalisé par NetteRoyale, offre une plongée visuelle dans les paysages et les traditions du Bénin. Véritable carte postale du pays, il met en valeur son patrimoine culturel et naturel, avec l’ambition de le faire rayonner sur la scène internationale.

Déjà saluée pour la puissance de son interprétation et la profondeur de ses textes, PéPé Oleka affirme avec ce nouveau titre sa place parmi les grandes voix du continent. « Avec Toi » marque une étape importante dans sa carrière, en s’associant à un artiste de renommée comme Koffi Olomide.